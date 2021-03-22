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美債息以外 還要緊盯A股

名家專欄 2021/03/22

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全球金融市場上周焦點全放在聯儲局議息會議上，聯儲局主席鮑威爾會後只是舊調重彈，一再重複短暫通脹不足為患，2024年前不加息、收水的言論，股滙市場經短暫平服後再起波瀾。

儲局看好未來2年經濟增長及就業改善

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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