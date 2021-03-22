美債息以外 還要緊盯A股 名家專欄 2021/03/22 分享： 全球金融市場上周焦點全放在聯儲局議息會議上，聯儲局主席鮑威爾會後只是舊調重彈，一再重複短暫通脹不足為患，2024年前不加息、收水的言論，股滙市場經短暫平服後再起波瀾。 儲局看好未來2年經濟增長及就業改善 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？ 2021/03/20 長實升近回購價 還有炒升空間？ 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 2021/03/19 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 透視中港美 - 美國3年不加息？未可盡信！ 2021/03/19 美國3年不加息？未可盡信！ 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 2021/03/18 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 透視中港美 - 資金不炒市 青睞佳績股 2021/03/18 資金不炒市 青睞佳績股 北水流入 滬深300指數 恒生滬深港通AH股溢價指數 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入