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二綫屋苑推動樓市新升浪？

名家專欄 07:00 2021/03/21

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今浪樓市升勢有「追落後」的特徵，不少「破頂」的高價成交均集中在二、三綫屋苑，跟過往升市由藍籌屋苑帶動有所不同，不過隨着由於二、三綫屋苑成交量始終遠遜於藍籌屋苑，難以拉動整個樓市升勢。

...

欄名 : 專家樓論

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