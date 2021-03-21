二綫屋苑推動樓市新升浪？ 名家專欄 07:00 2021/03/21 分享： 今浪樓市升勢有「追落後」的特徵，不少「破頂」的高價成交均集中在二、三綫屋苑，跟過往升市由藍籌屋苑帶動有所不同，不過隨着由於二、三綫屋苑成交量始終遠遜於藍籌屋苑，難以拉動整個樓市升勢。 ... 欄名 : 專家樓論 相關文章 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 專家樓論 - 資金續流入樓市 2021/03/19 資金續流入樓市 專家樓論 - 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 專家樓論 - 十大豪宅成交 中國概念完勝 2021/03/18 十大豪宅成交 中國概念完勝 專家樓論 - 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 二手市場 樓價 沙田 沙田區 沙田第一城 河畔花園 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入