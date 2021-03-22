【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒不妨變陣長揸 名家專欄 13:25 2021/03/22 分享： 大型中概科技股百度 （美：BIDU） （新上市編號：09888） 明天掛牌上市，今早公布IPO分配結果熱度稍超預期，接獲約40萬份認購申請，雖然較今年3大熱門新股快手 （01024） 、諾輝 （06606） 及醫渡 （02158） 逾百萬股民認購大減，卻已是回流第二上市的中概股中歷來最旺。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股 今日 美債息以外 還要緊盯A股 透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？ 2021/03/20 長實升近回購價 還有炒升空間？ 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 2021/03/19 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 透視中港美 - 美國3年不加息？未可盡信！ 2021/03/19 美國3年不加息？未可盡信！ 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 2021/03/18 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 百度集團—SW（09888） 長揸 值博率 美股 港股 第二上市 IPO 中國概念股 京東（美：JD） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入