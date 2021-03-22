  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (週一) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對?

名家專欄 17:15 2021/03/22

分享：

大型中概科技股百度 （美：BIDU） （新上市編號：09888） 明天掛牌上市，今早公布IPO分配結果熱度稍超預期，接獲約40萬份認購申請，雖然較今年3大熱門新股快手 （01024） 、諾輝 （06606） 及醫渡 （02158） 逾百萬股民認購大減，卻已是回流第二上市的中概股中歷來最旺。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股
今日
美債息以外 還要緊盯A股
透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？
2021/03/20
長實升近回購價 還有炒升空間？
【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間
2021/03/19
【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間
透視中港美 - 美國3年不加息？未可盡信！
2021/03/19
美國3年不加息？未可盡信！
【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」?
2021/03/18
【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」?
百度集團—SW（09888） 長揸 值博率 美股 港股 第二上市 IPO 中國概念股 京東（美：JD）

下一篇文章

港選舉制月內拍板 拆解中央設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版