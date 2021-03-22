拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 國際 15:11 2021/03/22 分享： ▲ 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 美國78歲高齡總統拜登近日上飛機時，3秒連跌3次，跪倒在舷梯上。白宮說都怪風太大，拜登身體「百分百」健康。堂堂美利堅最高統帥在眾目睽睽下這樣，本身就夠慘。環顧美國最近外交形勢，拜登3連跌就更是慘上加慘，對中國、俄羅斯，以及美國盟友都認真尷尬。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 2021/03/20 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 地緣政治 外交 拜登 普京 楊潔篪 中美關係 美俄關係 中國 美國 俄羅斯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入