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拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬

國際 15:11 2021/03/22

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拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬

美國78歲高齡總統拜登近日上飛機時，3秒連跌3次，跪倒在舷梯上。白宮說都怪風太大，拜登身體「百分百」健康。堂堂美利堅最高統帥在眾目睽睽下這樣，本身就夠慘。環顧美國最近外交形勢，拜登3連跌就更是慘上加慘，對中國、俄羅斯，以及美國盟友都認真尷尬。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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