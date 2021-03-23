虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 國際 07:25 2021/03/23 分享： ▲ NFT釋放價值 掀虛擬物品拍賣狂熱 很難想像Twitter帖文也可以付款購買，Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）於2006年3月22日所發的首個帖文，平平無奇一句「just setting up my twttr」，化為NFT（Non-fungible token，不可取替代幣）後，在拍賣網上競投叫價竟高達250萬美元。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 2021/03/20 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 2021/03/18 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 歐洲停用牛津疫苗 自己嚇自己？ 2021/03/17 歐洲停用牛津疫苗 自己嚇自己？ 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 2021/03/16 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 最新專欄文章 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 2021/03/22 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 拍賣 經濟 比特幣 區塊鏈 藝術行業 Twitter 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入