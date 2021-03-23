虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱

▲ NFT釋放價值 掀虛擬物品拍賣狂熱

很難想像Twitter帖文也可以付款購買，Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）於2006年3月22日所發的首個帖文，平平無奇一句「just setting up my twttr」，化為NFT（Non-fungible token，不可取替代幣）後，在拍賣網上競投叫價竟高達250萬美元。

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