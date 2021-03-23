商舖市道下半年有望復甦 名家專欄 14:00 2021/03/23 分享： 商舖租務市場與消費市道有密切關係，上半年未恢復通關，零售商仍會較保守，上半年舖市難復甦，只有飲食業料相對活躍。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 商舖投資 博下半年反彈 2021/01/27 商舖投資 博下半年反彈 舖位市道有望牛年率先翻身？ 2021/02/19 舖位市道有望牛年率先翻身？ 舖市升溫又關波叔事？ 2021/02/03 舖市升溫又關波叔事？ 最新專欄文章 專家樓論 - 亞洲都在遏抑樓價 今日 亞洲都在遏抑樓價 專家樓論 - 高追有因 2021/03/22 高追有因 專家樓論 - 二綫屋苑推動樓市新升浪？ 2021/03/21 二綫屋苑推動樓市新升浪？ 專家樓論 - 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 專家樓論 - 資金續流入樓市 2021/03/19 資金續流入樓市 商舖 商場 零售 銅鑼灣 中環 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入