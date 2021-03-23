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商舖市道下半年有望復甦

名家專欄 14:00 2021/03/23

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商舖租務市場與消費市道有密切關係，上半年未恢復通關，零售商仍會較保守，上半年舖市難復甦，只有飲食業料相對活躍。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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