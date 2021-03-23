百度欠水位 何妨轉長揸

大型中概科技股百度（美：BIDU）（新上市編號：09888）今天掛牌上市，昨日暗盤交易大部分時間在稍高於252元招股價1%至2%窄幅爭持。一眾成功認購的股民短炒未見獲利空間。

一如本欄上周一題為「百度不

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