百度欠水位 何妨轉長揸 名家專欄 2021/03/23 分享： 大型中概科技股百度（美：BIDU）（新上市編號：09888）今天掛牌上市，昨日暗盤交易大部分時間在稍高於252元招股價1%至2%窄幅爭持。一眾成功認購的股民短炒未見獲利空間。 一如本欄上周一題為「百度不 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 碧桂園服務 繼續高增長 今日 碧桂園服務 繼續高增長 美蘭空港復甦 旅客預計爆升 今日 美蘭空港復甦 旅客預計爆升 最新專欄文章 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 2021/03/22 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股 2021/03/22 美債息以外 還要緊盯A股 透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？ 2021/03/20 長實升近回購價 還有炒升空間？ 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 2021/03/19 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 透視中港美 - 美國3年不加息？未可盡信！ 2021/03/19 美國3年不加息？未可盡信！ IPO 恒生指數 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入