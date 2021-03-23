倘通關 今打首針科興也要等6周 聶德權：早打比遲打好 冀回復正常可外遊 名家專欄 2021/03/23 分享： 「就算今日打第一針（科興），你也要最少等6個星期（28日加14日），才有完全的保護力，若有任何打完疫苗的便利措施出台，你也要需要等6星期，才符合資格！」負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權說。 不少人都 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 專家籲睡眠足放鬆心情 才打次針 今日 專家籲睡眠足放鬆心情 才打次針 阿斯利康美洲實驗 血栓風險無增 今日 阿斯利康美洲實驗 血栓風險無增 最新專欄文章 有政戲 - 港選舉制月內拍板 拆解中央設計 2021/03/22 港選舉制月內拍板 拆解中央設計 有政戲 - 打疫苗港人 內地通關「有着數」？ 2021/03/19 打疫苗港人 內地通關「有着數」？ 有政戲 - 改革選舉3大重要細節 京已定案 2021/03/18 改革選舉3大重要細節 京已定案 有政戲 - 京完善港選舉 也劍指商界利益 2021/03/17 京完善港選舉 也劍指商界利益 有政戲 - 林鄭落區撑政改 財爺座談後有「感悟」 2021/03/16 林鄭落區撑政改 財爺座談後有「感悟」 傅流螢 香港 疫苗 林鄭月娥 疫情 新冠肺炎 聶德權 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入