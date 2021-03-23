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倘通關 今打首針科興也要等6周

聶德權：早打比遲打好 冀回復正常可外遊

名家專欄 2021/03/23

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「就算今日打第一針（科興），你也要最少等6個星期（28日加14日），才有完全的保護力，若有任何打完疫苗的便利措施出台，你也要需要等6星期，才符合資格！」負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權說。

不少人都

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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