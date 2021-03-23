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資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？

名家專欄 12:05 2021/03/23

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一手市場氣氛理想，尤其是大單位承接力持續強勁，特色單位頻頻錄得成交，創新高價，相信會令發展商加快推售豪宅新盤。

...

欄名 : 樓市分析

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