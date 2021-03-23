資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 名家專欄 12:05 2021/03/23 分享： 一手市場氣氛理想，尤其是大單位承接力持續強勁，特色單位頻頻錄得成交，創新高價，相信會令發展商加快推售豪宅新盤。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 2020/12/08 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2020/12/22 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 最新專欄文章 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 2021/03/19 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 2021/03/18 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 投資商場劏舖學問多 2021/03/17 投資商場劏舖學問多 換樓客出動樓市更有力？ 2021/03/16 換樓客出動樓市更有力？ UA戲院結業 考驗商場業主 2021/03/15 UA戲院結業 考驗商場業主 招標 一手市場 發展商 豪宅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入