【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 名家專欄 13:39 2021/03/23 分享： 港股今早表現令人失望，未受美債息回軟及美股向好支持，再因A股下跌及北水倒流拖累，恒指半日大跌339點或1.2%。整體大市乏善足陳，放眼抗跌力較強的舊經濟股尋寶，即將公布去年全年業績的內銀股是穩中求勝之選。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 百度欠水位 何妨轉長揸 今日 百度欠水位 何妨轉長揸 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 2021/03/22 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股 2021/03/22 美債息以外 還要緊盯A股 透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？ 2021/03/20 長實升近回購價 還有炒升空間？ 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 2021/03/19 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 買入 派息 增持 目標價 國有內銀股 經濟 港股 股票 恒生指數 保險基金 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入