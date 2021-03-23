【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示?

港股今早表現令人失望，未受美債息回軟及美股向好支持，再因A股下跌及北水倒流拖累，恒指半日大跌339點或1.2%。整體大市乏善足陳，放眼抗跌力較強的舊經濟股尋寶，即將公布去年全年業績的內銀股是穩中求勝之選。

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