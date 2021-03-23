  • 20°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示?

名家專欄 13:39 2021/03/23

分享：

港股今早表現令人失望，未受美債息回軟及美股向好支持，再因A股下跌及北水倒流拖累，恒指半日大跌339點或1.2%。整體大市乏善足陳，放眼抗跌力較強的舊經濟股尋寶，即將公布去年全年業績的內銀股是穩中求勝之選。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 百度欠水位 何妨轉長揸
今日
百度欠水位 何妨轉長揸
【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對?
2021/03/22
【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對?
透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股
2021/03/22
美債息以外 還要緊盯A股
透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？
2021/03/20
長實升近回購價 還有炒升空間？
【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間
2021/03/19
【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間
買入 派息 增持 目標價 國有內銀股 經濟 港股 股票 恒生指數 保險基金

上一篇文章

商舖市道下半年有望復甦

下一篇文章

資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版