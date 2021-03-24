輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 國際 07:25 2021/03/24 分享： 歐洲國家牽頭停用阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗引發的風波匆匆結束，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）評定阿斯利康疫苗仍然安全有效，接種的好處高於風險，多國陸續恢復接種。惟事件後遺症恐不會輕易消失，戲劇性的全球煞停事件，顯然在民眾心中留下深刻印像。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 2021/03/23 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 2021/03/22 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 2021/03/20 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 2021/03/18 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 最新專欄文章 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 2021/03/23 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 政治 後遺症 副作用 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 歐洲 歐盟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入