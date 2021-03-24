輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長

歐洲國家牽頭停用阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗引發的風波匆匆結束，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）評定阿斯利康疫苗仍然安全有效，接種的好處高於風險，多國陸續恢復接種。惟事件後遺症恐不會輕易消失，戲劇性的全球煞停事件，顯然在民眾心中留下深刻印像。

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