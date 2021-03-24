中央促解大城市青年住房難 由租賃供應埋手

今年以來，內地一線城市在樓市調控頻頻有動作，除了嚴查違規貸款流入樓市，還加大住房供應，包括租賃市場。這是落實政府工作報告要求，堅持「房住不炒」，解決好大城市住房突出問題，也盡最大努力幫助新市民、青年人等緩解住房困難。

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