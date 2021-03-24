中央促解大城市青年住房難 由租賃供應埋手 中國 12:00 2021/03/24 分享： 今年以來，內地一線城市在樓市調控頻頻有動作，除了嚴查違規貸款流入樓市，還加大住房供應，包括租賃市場。這是落實政府工作報告要求，堅持「房住不炒」，解決好大城市住房突出問題，也盡最大努力幫助新市民、青年人等緩解住房困難。 ... 相關文章 從政府工作報告看樓控 解決大城市住房問題 2021/03/08 從政府工作報告看樓控 解決大城市住房問題 【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險 2021/03/02 【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險 【中國樓市】放貸期限延長利率升 剛需購房者焦慮加重 2021/03/03 【中國樓市】放貸期限延長利率升 剛需購房者焦慮加重 多地推二手房指導價 內地樓市進入「政府定價」時代？ 2021/03/23 多地推二手房指導價 內地樓市進入「政府定價」時代？ 蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片） 2020/12/07 蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片） 經濟 公屋 就業 人口 金融 樓價 人大政協兩會 深圳 廣州 北京 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入