內銀高息料不減 等評級上調 名家專欄 2021/03/24 分享： 港股昨表現令人失望，未受隔夜美債息回軟及美股向好支持，再因A股下跌及北水倒流拖累，恒指大跌387點或1.3%。整體大市乏善足陳，放眼抗跌力較強的舊經濟股尋寶，即將公布去年全年業績的重磅內銀股，是穩中求 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 百度趁低吸納 人工智能稱王 今日 百度趁低吸納 人工智能稱王 理文產品加價 需求仍未滿足 今日 理文產品加價 需求仍未滿足 最新專欄文章 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 2021/03/23 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 透視中港美 - 百度欠水位 何妨轉長揸 2021/03/23 百度欠水位 何妨轉長揸 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 2021/03/22 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股 2021/03/22 美債息以外 還要緊盯A股 透視中港美 - 長實升近回購價 還有炒升空間？ 2021/03/20 長實升近回購價 還有炒升空間？ 恒生指數 本地銀行股 港股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入