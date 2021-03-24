內銀高息料不減 等評級上調

港股昨表現令人失望，未受隔夜美債息回軟及美股向好支持，再因A股下跌及北水倒流拖累，恒指大跌387點或1.3%。整體大市乏善足陳，放眼抗跌力較強的舊經濟股尋寶，即將公布去年全年業績的重磅內銀股，是穩中求

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