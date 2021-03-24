高息雪茄屁股財息兼收！

盡管早一晚美股由納指帶動反彈，但亞太區股市周二普遍向下，搜尋器巨企百度來香港第二上市首日只能平收，反映出科網熱潮已逐漸過氣。恒指收跌三百八十八點，跌幅約1.3%，內地股市亦跌1%，而日本，韓國以至澳州

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