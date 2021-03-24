高息雪茄屁股財息兼收！ 名家專欄 02:30 2021/03/24 分享： 盡管早一晚美股由納指帶動反彈，但亞太區股市周二普遍向下，搜尋器巨企百度來香港第二上市首日只能平收，反映出科網熱潮已逐漸過氣。恒指收跌三百八十八點，跌幅約1.3%，內地股市亦跌1%，而日本，韓國以至澳州 ... 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 餐飲股盈喜狂升合理嗎？ 2021/03/23 餐飲股盈喜狂升合理嗎？ 投資坐標 - 高息房托基金績佳無憂！ 2021/03/19 高息房托基金績佳無憂！ 周期性愛股重拾升勢 2021/03/17 周期性愛股重拾升勢 投資坐標 - 偶爾高息 托價能力有限！ 2021/03/16 偶爾高息 托價能力有限！ 投資坐標 - 待通關回揚的超值股！ 2021/03/12 待通關回揚的超值股！ 利亞零售（00831） 利基控股（00240） 東岳集團（00189） 福田實業（00420） 敘福樓集團（01978） 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 疫情 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入