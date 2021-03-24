【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 名家專欄 13:07 2021/03/24 分享： 大型焦點中概股百度 （09888） 回港第二上市未獲市況配合，連續第2日遇上港股跌市。百度股價半日跌近0.6%，中午收報250元.6，明顯失守252元招股價。惟股價跑贏一眾重磅科技股，對捧場股民算是有所交待。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內銀高息料不減 等評級上調 今日 內銀高息料不減 等評級上調 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 2021/03/23 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 透視中港美 - 百度欠水位 何妨轉長揸 2021/03/23 百度欠水位 何妨轉長揸 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 2021/03/22 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 透視中港美 - 美債息以外 還要緊盯A股 2021/03/22 美債息以外 還要緊盯A股 港股 百度集團—SW（09888） 國際指數 恒生指數 集資 第二上市 中國概念股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入