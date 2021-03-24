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【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好

名家專欄 13:07 2021/03/24

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大型焦點中概股百度 （09888） 回港第二上市未獲市況配合，連續第2日遇上港股跌市。百度股價半日跌近0.6%，中午收報250元.6，明顯失守252元招股價。惟股價跑贏一眾重磅科技股，對捧場股民算是有所交待。

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欄名 : 透視中港美

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