【走馬大灣區】「港藥通」打通粵港醫療經脈 解港人北上看病憂 中國 08:00 2021/03/25 分享： 醫療問題是港人在內地生活「水土不服」的原因之一，尤其是長期病患或用開外國藥的市民，不少要經常性往返香港覆診取藥，對上年紀的市民來說實屬不易。在疫情下，每次往返均需接受隔離，時間、開支更是沉重負擔。 ... 相關文章 大灣區首家港澳子弟學校設廣州 銜接DSE 2021/03/22 大灣區首家港澳子弟學校設廣州 銜接DSE 【大灣區】廣州4城軌加快建 「軌道大灣區」便利港人北上（第二版）（組圖） 2021/03/24 【大灣區】廣州4城軌加快建 「軌道大灣區」便利港人北上（第二版）（組圖） 深圳謀效香港建購物天堂 羅湖大灣區免稅城藍圖曝光 2021/03/18 深圳謀效香港建購物天堂 羅湖大灣區免稅城藍圖曝光 【大灣區】深圳試行病歷通、港藥通 便利北上港人睇醫生 2021/03/16 【大灣區】深圳試行病歷通、港藥通 便利北上港人睇醫生 【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼 2021/03/16 【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼 診所 醫療用品 藥物種類及名稱 罕見病 長期病 醫療機構 醫生 大灣區 健康碼 深圳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入