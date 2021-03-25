【走馬大灣區】「港藥通」打通粵港醫療經脈 解港人北上看病憂

醫療問題是港人在內地生活「水土不服」的原因之一，尤其是長期病患或用開外國藥的市民，不少要經常性往返香港覆診取藥，對上年紀的市民來說實屬不易。在疫情下，每次往返均需接受隔離，時間、開支更是沉重負擔。

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