百度美股大遷徙 最快8月入恒指 名家專欄 2021/03/25 分享： 大型焦點中概股百度（09888）回港第二上市未獲市況配合，連續第二日遇上港股跌市。百度股價昨微跌約0.5%，收報250.8元，明顯失守252元招股價。惟百度股價仍跑贏絕大部分重磅科技股（表1），對捧場 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 周大福掃貨 市場已甦醒 今日 周大福掃貨 市場已甦醒 最新專欄文章 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 2021/03/24 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 透視中港美 - 內銀高息料不減 等評級上調 2021/03/24 內銀高息料不減 等評級上調 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 2021/03/23 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 透視中港美 - 百度欠水位 何妨轉長揸 2021/03/23 百度欠水位 何妨轉長揸 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 2021/03/22 【新股IPO】百度IPO首掛水位不足 短炒失手怎應對? 恒生指數 科技軟件 港股通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入