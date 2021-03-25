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百度美股大遷徙 最快8月入恒指

名家專欄 2021/03/25

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大型焦點中概股百度（09888）回港第二上市未獲市況配合，連續第二日遇上港股跌市。百度股價昨微跌約0.5%，收報250.8元，明顯失守252元招股價。惟百度股價仍跑贏絕大部分重磅科技股（表1），對捧場

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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