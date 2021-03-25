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寫字樓負吸納量仍持續

名家專欄 14:00 2021/03/25

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疫情下跨國企業生意受影響，加上在家工作漸盛行，對寫字樓樓面需求減少，均對甲廈市場不利，預期商廈空置率年內續上升。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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