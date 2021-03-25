寫字樓負吸納量仍持續 名家專欄 14:00 2021/03/25 分享： 疫情下跨國企業生意受影響，加上在家工作漸盛行，對寫字樓樓面需求減少，均對甲廈市場不利，預期商廈空置率年內續上升。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 2020/12/21 WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 最新專欄文章 專家樓論 - 無償送贈 嚇親老爸 今日 無償送贈 嚇親老爸 專家樓論 - 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 2021/03/24 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 專家樓論 - 房屋問題 管還是不管？ 2021/03/24 房屋問題 管還是不管？ 專家樓論 - 商舖市道下半年有望復甦 2021/03/23 商舖市道下半年有望復甦 專家樓論 - 亞洲都在遏抑樓價 2021/03/23 亞洲都在遏抑樓價 世邦魏理仕 商廈 在家工作 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入