歐疫苗風波縱止息 疑慮難消留後遺症 名家專欄 2021/03/25 分享： 歐洲國家牽頭停用阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗引發的風波匆匆結束，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）評定阿斯利康疫苗仍然安全有效，接種的好處高於風 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - NFT釋放價值 掀虛擬物品拍賣潮 2021/03/24 NFT釋放價值 掀虛擬物品拍賣潮 國金札記 - 拜登上機連跌3次 對襯美外交狼狽相 2021/03/23 拜登上機連跌3次 對襯美外交狼狽相 國金札記 - 歐盟綠色數碼證書 全球疫苗護照楷模 2021/03/22 歐盟綠色數碼證書 全球疫苗護照楷模 國金札記 - 德國煞停阿斯利康 政治凌駕科學？ 2021/03/19 德國煞停阿斯利康 政治凌駕科學？ 國金札記 - 接種好處多於風險？ 權衡疫苗正反兩面 2021/03/18 接種好處多於風險？ 權衡疫苗正反兩面 疫情 新冠肺炎 政治 英國 歐洲 疫苗 歐盟 德國 法國 副作用 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入