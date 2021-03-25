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歐疫苗風波縱止息 疑慮難消留後遺症

名家專欄 2021/03/25

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歐洲國家牽頭停用阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗引發的風波匆匆結束，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）評定阿斯利康疫苗仍然安全有效，接種的好處高於風

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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