納米樓重拾上升動力 名家專欄 12:53 2021/03/25 分享： 「林鄭PLAN」（樓價800萬或以下可作9成按揭）面世後，納米樓市場一度被睇淡，然而農曆新年過後，樓市急速升溫，大型屋苑價格急升，購買力流入二綫屋苑，帶動納米單位造價回升，新界區多個屋苑納米單位重上2萬元關口。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 十大獲利納米盤 有何啟示？ 2021/01/05 十大獲利納米盤 有何啟示？ 納米樓急增又關政府事？ 2021/01/07 納米樓急增又關政府事？ 最新專欄文章 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 2021/03/19 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 2021/03/18 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 投資商場劏舖學問多 2021/03/17 投資商場劏舖學問多 納米樓 河畔花園 菁雋 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入