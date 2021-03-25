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納米樓重拾上升動力

名家專欄 12:53 2021/03/25

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「林鄭PLAN」（樓價800萬或以下可作9成按揭）面世後，納米樓市場一度被睇淡，然而農曆新年過後，樓市急速升溫，大型屋苑價格急升，購買力流入二綫屋苑，帶動納米單位造價回升，新界區多個屋苑納米單位重上2萬元關口。

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欄名 : 樓市分析

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