【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 名家專欄 13:25 2021/03/25 分享： 在環球科網股投資緒原已轉弱情況下，美國證監會(SEC)昨再出辣招突襲中概股，引爆美股上市中概股股災。日前回港第二上市的科技中概股百度 （09888） 帶領中概股集體大瀉，單計4大中概股半日已蒸發逾3,300億元。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 今日 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 2021/03/24 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 透視中港美 - 內銀高息料不減 等評級上調 2021/03/24 內銀高息料不減 等評級上調 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 2021/03/23 【內銀股價】內銀超級星期五前夕 大行唱好社保增持有啟示? 透視中港美 - 百度欠水位 何妨轉長揸 2021/03/23 百度欠水位 何妨轉長揸 佔中 第二上市 審計 港股 美股 反壟斷 馬化騰 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入