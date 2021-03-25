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【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇

名家專欄 13:25 2021/03/25

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在環球科網股投資緒原已轉弱情況下，美國證監會(SEC)昨再出辣招突襲中概股，引爆美股上市中概股股災。日前回港第二上市的科技中概股百度 （09888） 帶領中概股集體大瀉，單計4大中概股半日已蒸發逾3,300億元。

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欄名 : 透視中港美

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