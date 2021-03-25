【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 名家專欄 17:43 2021/03/25 分享： 在環球科網股投資緒原已轉弱情況下，美國證監會（SEC）昨再出辣招突襲中概股，引爆美股上市中概股小股災。日前回港第二上市的科技股百度（09888）帶領中概股集體大瀉。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 今日 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 透視中港美 - 美證監出辣招 中概股難回勇 今日 美證監出辣招 中概股難回勇 透視中港美 - 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 今日 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 透視中港美 - 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 2021/03/25 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 2021/03/24 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 佔中 第二上市 審計 港股 美股 反壟斷 馬化騰 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入