英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 國際 18:45 2021/03/25 分享： 英國已有逾半成年人接種新冠疫苗，為全球接種率數一數二高的國家。正當各界憧憬英國可以如期於6月下旬全面解封，撤銷絕大部分防疫限制措施，重啟經濟活動，再次讓英國人出外旅遊下，約翰遜政府卻不敢掉以輕心，寧願步步為營，以免重蹈覆轍，再讓國家付上沉重的人命損失。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 2021/03/24 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 2021/03/23 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 2021/03/22 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 2021/03/20 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 2021/03/18 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 新冠肺炎疫情 疫苗 出入境管制 旅遊行業 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入