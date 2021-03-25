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英國前車可鑑 今夏外遊應免則免

國際 18:45 2021/03/25

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英國已有逾半成年人接種新冠疫苗，為全球接種率數一數二高的國家。正當各界憧憬英國可以如期於6月下旬全面解封，撤銷絕大部分防疫限制措施，重啟經濟活動，再次讓英國人出外旅遊下，約翰遜政府卻不敢掉以輕心，寧願步步為營，以免重蹈覆轍，再讓國家付上沉重的人命損失。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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