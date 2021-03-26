美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 國際 07:25 2021/03/26 分享： 美國近月接連發生多宗槍擊案，其中佐治亞州首府亞特蘭大造成8人死亡的按摩院槍撃案，多位亞裔女性喪命，事件轟動全球。美國總統拜登（Joe Biden）高呼不容針對亞裔，並呼籲美國人挺身而出，但美國歧視亞裔的情況日益增加， 到底生活在當地的亞裔美國人是什麼感受？ ... 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【Lady Gaga】兩愛犬被盜保姆遭槍傷 懸紅390萬尋狗 2021/02/26 【Lady Gaga】兩愛犬被盜保姆遭槍傷 懸紅390萬尋狗 美國警察勸籲狂徒配戴口罩 遭連開兩槍擊斃 2021/03/02 美國警察勸籲狂徒配戴口罩 遭連開兩槍擊斃 美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性 2021/03/17 美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性 美科羅拉多州超市槍撃釀10死 等打疫苗目擊者險遇害 2021/03/23 美科羅拉多州超市槍撃釀10死 等打疫苗目擊者險遇害 拜登擬簽行政命令管制槍械 盼解決社區暴力 2021/03/25 拜登擬簽行政命令管制槍械 盼解決社區暴力 最新專欄文章 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 2021/03/12 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 2021/02/26 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 2021/02/19 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 人權 歧視 請願示威 種族主義 南韓 美國 槍擊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入