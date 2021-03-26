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美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視

國際 07:25 2021/03/26

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美國近月接連發生多宗槍擊案，其中佐治亞州首府亞特蘭大造成8人死亡的按摩院槍撃案，多位亞裔女性喪命，事件轟動全球。美國總統拜登（Joe Biden）高呼不容針對亞裔，並呼籲美國人挺身而出，但美國歧視亞裔的情況日益增加， 到底生活在當地的亞裔美國人是什麼感受？

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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