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港島南新盤隨時出現開放式新高？

名家專欄 12:04 2021/03/29

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鐵路盤一向是新盤買家搶手貨，去年沙田大圍站上蓋項目柏傲莊熱賣，其中開放式單位呎價2.86萬創新界開放式新高紀錄，今年鐵路新盤焦點轉至港島南的黃竹坑站港島南岸，同樣提供開放式單位，隨時挑戰港島南開放式新高之餘，甚至有機會問鼎全港最貴開放式。

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欄名 : 樓市分析

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