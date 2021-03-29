港島南新盤隨時出現開放式新高？

鐵路盤一向是新盤買家搶手貨，去年沙田大圍站上蓋項目柏傲莊熱賣，其中開放式單位呎價2.86萬創新界開放式新高紀錄，今年鐵路新盤焦點轉至港島南的黃竹坑站港島南岸，同樣提供開放式單位，隨時挑戰港島南開放式新高之餘，甚至有機會問鼎全港最貴開放式。

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