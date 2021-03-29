港島南新盤隨時出現開放式新高？ 名家專欄 12:04 2021/03/29 分享： 鐵路盤一向是新盤買家搶手貨，去年沙田大圍站上蓋項目柏傲莊熱賣，其中開放式單位呎價2.86萬創新界開放式新高紀錄，今年鐵路新盤焦點轉至港島南的黃竹坑站港島南岸，同樣提供開放式單位，隨時挑戰港島南開放式新高之餘，甚至有機會問鼎全港最貴開放式。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 納米樓重拾上升動力 2021/03/25 納米樓重拾上升動力 最新專欄文章 樓市分析 - 納米樓重拾上升動力 2021/03/25 納米樓重拾上升動力 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 2021/03/19 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 2021/03/18 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 一手市場 鐵路 黃竹坑 港鐵 港島南岸 南津‧迎岸 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入