樓市連環破頂 政府仲有無新招？ 名家專欄 07:00 2021/03/26 分享： 二手破頂潮去到二、三線屋苑及居屋市場，動力來自市民遏抑多年的上車、換樓需求，政府難以再以「辣招」、收緊按揭去抑壓，應盡快增加供應才能解決問題。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 亞洲都在遏抑樓價 2021/03/23 亞洲都在遏抑樓價 最新專欄文章 專家樓論 - 核心區吉舖處處 彌敦道多達43個 今日 核心區吉舖處處 彌敦道多達43個 專家樓論 - 寫字樓負吸納量仍持續 2021/03/25 寫字樓負吸納量仍持續 專家樓論 - 無償送贈 嚇親老爸 2021/03/25 無償送贈 嚇親老爸 專家樓論 - 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 2021/03/24 銀行趁旺減息 樓市火上加油？ 專家樓論 - 房屋問題 管還是不管？ 2021/03/24 房屋問題 管還是不管？ 土地供應 二手市場 按揭保險 樓價 鴨脷洲 荃灣 深灣軒 名逸居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入