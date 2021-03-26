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樓市連環破頂  政府仲有無新招？

名家專欄 07:00 2021/03/26

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二手破頂潮去到二、三線屋苑及居屋市場，動力來自市民遏抑多年的上車、換樓需求，政府難以再以「辣招」、收緊按揭去抑壓，應盡快增加供應才能解決問題。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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