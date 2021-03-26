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政治風險突襲 百度再跌先止蝕

名家專欄 2021/03/26

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【同場加映】本周二百度（09888）首掛當日，本欄題為「百度欠水位不妨轉長揸」一文中，分析百度人工智能業務增長潛力吸引，股價由上月高位已急回近兩成半，估值吸引力漸現，可作長綫投資之選。業務增長前景未變

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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