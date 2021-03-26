政治風險突襲 百度再跌先止蝕 名家專欄 2021/03/26 分享： 【同場加映】本周二百度（09888）首掛當日，本欄題為「百度欠水位不妨轉長揸」一文中，分析百度人工智能業務增長潛力吸引，股價由上月高位已急回近兩成半，估值吸引力漸現，可作長綫投資之選。業務增長前景未變 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 美證監出辣招 中概股難回勇 今日 美證監出辣招 中概股難回勇 最新專欄文章 透視中港美 - 美證監出辣招 中概股難回勇 今日 美證監出辣招 中概股難回勇 【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 2021/03/25 【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 透視中港美 - 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 2021/03/25 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 2021/03/24 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 透視中港美 - 內銀高息料不減 等評級上調 2021/03/24 內銀高息料不減 等評級上調 恒生指數 美股 港股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入