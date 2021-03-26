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美證監出辣招 中概股難回勇

名家專欄 2021/03/26

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環球科網股投資情緒原已轉弱情況下，美國證監會（SEC）昨再出辣招突襲中概股，引爆美國上市中概股小股災。日前回港第二上市的科技股百度（09888）帶領中概股集體下瀉。

本港上市中概股昨雖已由早段低位顯著反

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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