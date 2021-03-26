美證監出辣招 中概股難回勇 名家專欄 2021/03/26 分享： 環球科網股投資情緒原已轉弱情況下，美國證監會（SEC）昨再出辣招突襲中概股，引爆美國上市中概股小股災。日前回港第二上市的科技股百度（09888）帶領中概股集體下瀉。 本港上市中概股昨雖已由早段低位顯著反 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 今日 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 雷蛇由虧轉盈 長期前景樂觀 今日 雷蛇由虧轉盈 長期前景樂觀 同程快速復甦 下季增長2倍 今日 同程快速復甦 下季增長2倍 最新專欄文章 透視中港美 - 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 今日 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 2021/03/25 【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 透視中港美 - 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 2021/03/25 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 2021/03/24 【百度股價】百度搬貨8成來港 染藍憧憬中綫利好 透視中港美 - 內銀高息料不減 等評級上調 2021/03/24 內銀高息料不減 等評級上調 恒生指數 美股 港股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入