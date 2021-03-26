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高息現金牛 保證更高息！

名家專欄 02:30 2021/03/26

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美國股市早一晚在科技股帶頭下續跌，環球股市氣氛並不好，周四亞洲股市的表現已不錯，日本股市反彈，中港股市低開後尾市基本上收復失地，歐洲股市隨了跟美國之外，亦憂爆新一波疫情及疫苗分配續有爭端，美股早市續跌

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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