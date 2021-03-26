高息現金牛 保證更高息！ 名家專欄 02:30 2021/03/26 分享： 美國股市早一晚在科技股帶頭下續跌，環球股市氣氛並不好，周四亞洲股市的表現已不錯，日本股市反彈，中港股市低開後尾市基本上收復失地，歐洲股市隨了跟美國之外，亦憂爆新一波疫情及疫苗分配續有爭端，美股早市續跌 ... 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 高息雪茄屁股財息兼收！ 2021/03/24 高息雪茄屁股財息兼收！ 投資坐標 - 餐飲股盈喜狂升合理嗎？ 2021/03/23 餐飲股盈喜狂升合理嗎？ 投資坐標 - 高息房托基金績佳無憂！ 2021/03/19 高息房托基金績佳無憂！ 周期性愛股重拾升勢 2021/03/17 周期性愛股重拾升勢 投資坐標 - 偶爾高息 托價能力有限！ 2021/03/16 偶爾高息 托價能力有限！ 利記（00637） 利民實業（00229） 金邦達寶嘉（03315） 鴻興印刷（00450） 鷹美(國際)（02368） 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 疫情 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入