高息現金牛 保證更高息！

美國股市早一晚在科技股帶頭下續跌，環球股市氣氛並不好，周四亞洲股市的表現已不錯，日本股市反彈，中港股市低開後尾市基本上收復失地，歐洲股市隨了跟美國之外，亦憂爆新一波疫情及疫苗分配續有爭端，美股早市續跌

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