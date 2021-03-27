儲局收水漸近 港股再添暗湧 名家專欄 2021/03/27 分享： 美國聯儲局上周議息會議揭示，儲局理事仍維持2024年前近零息不變預期，市場一度視為儲局在貨幣政策上展示鴿派姿態。惟事隔一星期，儲局主席鮑威爾已露口風，表明若經濟續見改善，便會逐步縮減買債，為環球市場波 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 閱文業績超標 75元水平吸納 今日 閱文業績超標 75元水平吸納 澳博賭收復甦 上葡京將開幕 今日 澳博賭收復甦 上葡京將開幕 最新專欄文章 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 2021/03/26 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 透視中港美 - 美證監出辣招 中概股難回勇 2021/03/26 美證監出辣招 中概股難回勇 透視中港美 - 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 2021/03/26 政治風險突襲 百度再跌先止蝕 【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 2021/03/25 【中概股股災】美證監加辣招突襲中概股 短綫縱喘定難回勇 透視中港美 - 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 2021/03/25 百度美股大遷徙 最快8月入恒指 美國聯儲局 恒生指數 港股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入