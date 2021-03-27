儲局收水漸近 港股再添暗湧

美國聯儲局上周議息會議揭示，儲局理事仍維持2024年前近零息不變預期，市場一度視為儲局在貨幣政策上展示鴿派姿態。惟事隔一星期，儲局主席鮑威爾已露口風，表明若經濟續見改善，便會逐步縮減買債，為環球市場波

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