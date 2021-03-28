私宅空置率升 包租公冇運行? 名家專欄 14:00 2021/03/28 分享： 去年在疫情衝擊下，私樓樓價力保不失但租金跌幅卻相對明顯，而空置率亦同步上升，面對未來兩年仍然有不少新樓落成入伙，預計今年私樓租金將會繼續面臨下調壓力。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 租轉買或成新客源 2021/01/22 租轉買或成新客源 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 2021/03/17 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 資金續流入樓市 2021/03/19 資金續流入樓市 最新專欄文章 專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 物業出租 差餉物業估價署 失業率 樓價 落成量 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入