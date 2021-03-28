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私宅空置率升 包租公冇運行?

名家專欄 14:00 2021/03/28

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去年在疫情衝擊下，私樓樓價力保不失但租金跌幅卻相對明顯，而空置率亦同步上升，面對未來兩年仍然有不少新樓落成入伙，預計今年私樓租金將會繼續面臨下調壓力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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