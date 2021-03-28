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英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？

國際 19:36 2021/03/28

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本欄之前多篇文章都提及，各國應對新冠肺炎疫情時，無論是實施或解除封鎖措施、研發或接種新冠疫苗、推行「疫苗護照」，絕不應該以政治凌駕科學，須以專家意見為決策依據。那麼，對於有英國專家直言，找不到繼續禁止已經接種疫苗人士與親友聚會的科學理據，英國政府應否言聽計從，進一步放寬限聚令呢？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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