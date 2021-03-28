英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 國際 19:36 2021/03/28 分享： 本欄之前多篇文章都提及，各國應對新冠肺炎疫情時，無論是實施或解除封鎖措施、研發或接種新冠疫苗、推行「疫苗護照」，絕不應該以政治凌駕科學，須以專家意見為決策依據。那麼，對於有英國專家直言，找不到繼續禁止已經接種疫苗人士與親友聚會的科學理據，英國政府應否言聽計從，進一步放寬限聚令呢？ ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 2021/03/24 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 2021/03/23 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 2021/03/22 拜登3連跌 美國對中、俄、盟友認真尷尬 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 2021/03/20 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 限聚令 疫苗 約翰遜 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入