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大單位推動 一手交投浪接浪

名家專欄 14:00 2021/03/29

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隨着疫情陸續緩和下，發展商推盤速度以及買家的入市信心明顯加快，今年首季的一手成交量較去年同期大幅增加，其中又以大銀碼豪宅盤的承接力更強勁，明顯看到資金湧入豪宅市場。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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