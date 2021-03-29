大單位推動 一手交投浪接浪 名家專欄 14:00 2021/03/29 分享： 隨着疫情陸續緩和下，發展商推盤速度以及買家的入市信心明顯加快，今年首季的一手成交量較去年同期大幅增加，其中又以大銀碼豪宅盤的承接力更強勁，明顯看到資金湧入豪宅市場。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 換樓客出動樓市更有力？ 2021/03/16 換樓客出動樓市更有力？ 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 最新專欄文章 專家樓論 - 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 一手市場 豪宅 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入