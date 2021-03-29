▲ 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？

埃及好像好遙遠，但當地這幾天一幕震撼全球。台灣貨輪長賜號在埃及蘇伊士運河擱淺，堵住這條亞歐非之間國際海運大動脈，事發一周終有望解決，長賜號重新浮起，惟堆在後面的商船已多達數百艘。蘇伊士運河向來「人紅事非多」，見證過不少國際博弈和興衰，今次大塞船提醒人們全球航運其實是多麼脆弱，更警示了一個中美脫鉤、供應鏈斷裂的世界會是怎樣。

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