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蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？

國際 16:09 2021/03/29

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蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？

埃及好像好遙遠，但當地這幾天一幕震撼全球。台灣貨輪長賜號在埃及蘇伊士運河擱淺，堵住這條亞歐非之間國際海運大動脈，事發一周終有望解決，長賜號重新浮起，惟堆在後面的商船已多達數百艘。蘇伊士運河向來「人紅事非多」，見證過不少國際博弈和興衰，今次大塞船提醒人們全球航運其實是多麼脆弱，更警示了一個中美脫鉤、供應鏈斷裂的世界會是怎樣。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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