蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 國際 16:09 2021/03/29 分享： ▲ 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 埃及好像好遙遠，但當地這幾天一幕震撼全球。台灣貨輪長賜號在埃及蘇伊士運河擱淺，堵住這條亞歐非之間國際海運大動脈，事發一周終有望解決，長賜號重新浮起，惟堆在後面的商船已多達數百艘。蘇伊士運河向來「人紅事非多」，見證過不少國際博弈和興衰，今次大塞船提醒人們全球航運其實是多麼脆弱，更警示了一個中美脫鉤、供應鏈斷裂的世界會是怎樣。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 2021/03/28 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 2021/03/25 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 2021/03/24 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 2021/03/23 虛擬物品有價有市 NFT掀拍賣狂熱 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 地緣政治 外交 全球化 埃及 地中海 印度洋 石油 中美關係 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入