高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 名家專欄 2021/03/30 分享： 港股昨走出先低後高行情，恒指在重磅內銀股、石油股支撑下，力抗美團（03690）為首的新經濟股跌市拖累，恒指全日力保不失，收市微升1點。 貢獻恒指最多5大藍籌中，建行（00939）、工行（01398）及中 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 旭輝增長穩 大行皆好評 今日 旭輝增長穩 大行皆好評 最新專欄文章 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 2021/03/29 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 透視中港美 - 內銀交足功課 高息繼續收 2021/03/29 內銀交足功課 高息繼續收 透視中港美 - 儲局收水漸近 港股再添暗湧 2021/03/27 儲局收水漸近 港股再添暗湧 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 2021/03/26 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 透視中港美 - 美證監出辣招 中概股難回勇 2021/03/26 美證監出辣招 中概股難回勇 石油石化股 國有內銀股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入