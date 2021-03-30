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高息藍籌績後受捧 防價值陷阱

名家專欄 2021/03/30

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港股昨走出先低後高行情，恒指在重磅內銀股、石油股支撑下，力抗美團（03690）為首的新經濟股跌市拖累，恒指全日力保不失，收市微升1點。

貢獻恒指最多5大藍籌中，建行（00939）、工行（01398）及中

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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