高息藍籌績後受捧 防價值陷阱

港股昨走出先低後高行情，恒指在重磅內銀股、石油股支撑下，力抗美團（03690）為首的新經濟股跌市拖累，恒指全日力保不失，收市微升1點。

貢獻恒指最多5大藍籌中，建行（00939）、工行（01398）及中

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