超高息股價即時爆升！ 名家專欄 02:30 2021/03/30 分享： 美股上周五雖然大幅反彈，但周末爆出某對冲基金炒燶孖展要被迫斬倉的消息，令到不少相關股份周一大幅波動，事主據稱是一名華裔大佬，由於做重倉失利無錢補倉，被有關連的投資銀行沽售抵押的股票，而相關的投行包括野 ... 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高息現金牛 保證更高息！ 2021/03/26 高息現金牛 保證更高息！ 高息雪茄屁股財息兼收！ 2021/03/24 高息雪茄屁股財息兼收！ 投資坐標 - 餐飲股盈喜狂升合理嗎？ 2021/03/23 餐飲股盈喜狂升合理嗎？ 投資坐標 - 高息房托基金績佳無憂！ 2021/03/19 高息房托基金績佳無憂！ 周期性愛股重拾升勢 2021/03/17 周期性愛股重拾升勢 旭輝控股集團（00884） 中國飛鶴（06186） 敘福樓集團（01978） 慶鈴汽車（01122） 鷹美(國際)（02368） 申洲國際（02313） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） Nike 股票 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入