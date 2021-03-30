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超高息股價即時爆升！

名家專欄 02:30 2021/03/30

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美股上周五雖然大幅反彈，但周末爆出某對冲基金炒燶孖展要被迫斬倉的消息，令到不少相關股份周一大幅波動，事主據稱是一名華裔大佬，由於做重倉失利無錢補倉，被有關連的投資銀行沽售抵押的股票，而相關的投行包括野

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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