超高息股價即時爆升！

美股上周五雖然大幅反彈，但周末爆出某對冲基金炒燶孖展要被迫斬倉的消息，令到不少相關股份周一大幅波動，事主據稱是一名華裔大佬，由於做重倉失利無錢補倉，被有關連的投資銀行沽售抵押的股票，而相關的投行包括野

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