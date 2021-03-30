【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 名家專欄 13:44 2021/03/30 分享： 老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital爆倉事件，對中概科技股為首的市場影響有待消散。惟事件來龍去脈逐漸曝光，揭示投資銀行與對沖基金炒家逐利妄顧風險的操作，或迫使監管機構出手整肅，加快環球市場去槓桿過程。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 今日 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 2021/03/29 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 透視中港美 - 內銀交足功課 高息繼續收 2021/03/29 內銀交足功課 高息繼續收 透視中港美 - 儲局收水漸近 港股再添暗湧 2021/03/27 儲局收水漸近 港股再添暗湧 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 2021/03/26 【縮減恐慌】鮑威爾露口風收水漸近 港股後市更凶險？ 美股 美國 投資銀行 風險管理 媒體 對沖基金 孖展 中國概念股 家族辦公室