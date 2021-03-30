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【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒

名家專欄 13:44 2021/03/30

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老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital爆倉事件，對中概科技股為首的市場影響有待消散。惟事件來龍去脈逐漸曝光，揭示投資銀行與對沖基金炒家逐利妄顧風險的操作，或迫使監管機構出手整肅，加快環球市場去槓桿過程。

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欄名 : 透視中港美

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