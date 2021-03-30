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豪宅升溫實火多於虛火

名家專欄 13:08 2021/03/30

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最近一手豪宅樓市表現明顯較佳，而買家大多是具實力的豪宅換樓客及城中富豪，而透過高槓桿入市的個案並不多，反映最近豪宅市場升溫屬實火而非虛火。

...

欄名 : 樓市分析

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