豪宅升溫實火多於虛火 名家專欄 13:08 2021/03/30 分享： 最近一手豪宅樓市表現明顯較佳，而買家大多是具實力的豪宅換樓客及城中富豪，而透過高槓桿入市的個案並不多，反映最近豪宅市場升溫屬實火而非虛火。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 亞洲都在遏抑樓價 2021/03/23 亞洲都在遏抑樓價 最新專欄文章 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 樓市分析 - 納米樓重拾上升動力 2021/03/25 納米樓重拾上升動力 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 2021/03/19 綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 一手市場 發展商 豪宅 山頂 77／79 PEAK ROAD