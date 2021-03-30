智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 國際 16:24 2021/03/30 分享： 各國政府大力推動新冠疫苗接種，隨着愈來愈多人打疫苗，社會盼望生活可回復正常，可是智利的情況卻令人產生疑慮。智利是接種速度全球最快國家三甲，每100人接種了50劑疫苗，疫情不但沒改善，反而顯著惡化，新確診數字幾近創新高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 2021/03/28 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 2021/03/25 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 2021/03/24 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 2021/03/20 歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 2021/03/18 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 最新專欄文章 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 遊行集會 政治 智利 疫苗 美國