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智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊

國際 16:24 2021/03/30

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各國政府大力推動新冠疫苗接種，隨着愈來愈多人打疫苗，社會盼望生活可回復正常，可是智利的情況卻令人產生疑慮。智利是接種速度全球最快國家三甲，每100人接種了50劑疫苗，疫情不但沒改善，反而顯著惡化，新確診數字幾近創新高。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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