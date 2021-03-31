爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 名家專欄 2021/03/31 分享： 老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital爆倉事件，對中概股為首科技股衝擊待消散。惟事件來龍去脈逐漸曝光，揭示投資銀行與對冲基金炒家逐利罔顧風險，料迫使監管機構出手整 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 潤氣逢低收集 售氣雙位數增 今日 潤氣逢低收集 售氣雙位數增 綠城服務看俏 未來目標進取 今日 綠城服務看俏 未來目標進取 最新專欄文章 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 2021/03/30 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 透視中港美 - 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 2021/03/30 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 2021/03/29 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 透視中港美 - 內銀交足功課 高息繼續收 2021/03/29 內銀交足功課 高息繼續收 透視中港美 - 儲局收水漸近 港股再添暗湧 2021/03/27 儲局收水漸近 港股再添暗湧