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爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完

名家專欄 2021/03/31

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老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital爆倉事件，對中概股為首科技股衝擊待消散。惟事件來龍去脈逐漸曝光，揭示投資銀行與對冲基金炒家逐利罔顧風險，料迫使監管機構出手整

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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