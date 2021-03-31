拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 國際 07:25 2021/03/31 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）即將公布針對提升美國基建的巨額刺激經濟方案，傳聞規模高達3萬億美元、甚至可能去到4萬億美元。雖然方案的具體內容仍未向外透露，但經濟師普遍已對方案讚好，預期可望成為美國經濟大幅增長的催化劑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 2021/03/28 英國放寬限聚令太慢 政治凌駕科學？ 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 2021/03/25 英國前車可鑑 今夏外遊應免則免 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 2021/03/24 輕率煞停阿斯利康疫苗 信心動搖手尾長 最新專欄文章 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 基建 財政政策 拜登 美國共和黨 美國民主黨 美國