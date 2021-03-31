拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力

美國總統拜登（Joe Biden）即將公布針對提升美國基建的巨額刺激經濟方案，傳聞規模高達3萬億美元、甚至可能去到4萬億美元。雖然方案的具體內容仍未向外透露，但經濟師普遍已對方案讚好，預期可望成為美國經濟大幅增長的催化劑。

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