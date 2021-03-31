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二手交投報復式反彈 第二季可持續?

名家專欄 14:00 2021/03/31

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春節過後，二手樓市明顯升溫，10大屋苑成交量創近7年季度新高，不過「旺勢」跟一手市場表現未完全配合，再加上近期股市走勢波動，或會影響樓市投資氣氛，第二季購買力有機會放緩。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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