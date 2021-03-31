二手交投報復式反彈 第二季可持續? 名家專欄 14:00 2021/03/31 分享： 春節過後，二手樓市明顯升溫，10大屋苑成交量創近7年季度新高，不過「旺勢」跟一手市場表現未完全配合，再加上近期股市走勢波動，或會影響樓市投資氣氛，第二季購買力有機會放緩。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 資金續流入樓市 2021/03/19 資金續流入樓市 二綫屋苑推動樓市新升浪？ 2021/03/21 二綫屋苑推動樓市新升浪？ 高追有因 2021/03/22 高追有因 樓市連環破頂 政府仲有無新招？ 2021/03/26 樓市連環破頂 政府仲有無新招？ 最新專欄文章 專家樓論 - 新香港人真內地客 入市港樓？ 今日 新香港人真內地客 入市港樓？ 專家樓論 - 寫字樓空置創新高 疫情緩亦難望轉勢 2021/03/30 寫字樓空置創新高 疫情緩亦難望轉勢 專家樓論 - 抗疫一年 哪類物業跑出？ 2021/03/30 抗疫一年 哪類物業跑出？ 專家樓論 - 大單位推動 一手交投浪接浪 2021/03/29 大單位推動 一手交投浪接浪 專家樓論 - 未來5年私樓 平均每年1.8萬伙落成 2021/03/29 未來5年私樓 平均每年1.8萬伙落成 二手市場 一手市場 樓價