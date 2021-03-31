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【季結啟示】港股首季升半成 實際回報亞洲前列非好事?

名家專欄 13:03 2021/03/31

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港股今日首季結算，半日反覆偏軟，恒指首季累計升不足半成，表現無甚驚喜。惟相對日、韓及A股區內主要股市，經滙率調整後實際回報首季全綫呈負數，港股實際回報已排名亞洲前列位置，只遜於台灣及新加坡。

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欄名 : 透視中港美

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