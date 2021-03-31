【季結啟示】港股首季升4% 實際回報亞洲前列非好事? 名家專欄 17:11 2021/03/31 分享： 港股昨首季結算，全日反覆偏軟，恒指首季累升不足半成，表現無甚驚喜。惟相對日、韓及A股區內主要股市，經滙率調整後首季呈實際負回報，港股實際回報已排名亞洲股市前列，只遜於台灣及新加坡。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 今日 爆倉基金冚盤漸過 去槓桿效應未完 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 2021/03/30 【基金爆倉】揭美證監打壓中概股 意外引爆23年來最大對沖基金爆褒 透視中港美 - 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 2021/03/30 高息藍籌績後受捧 防價值陷阱 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 2021/03/29 【高息藍籌】內銀油股力撐大市 新舊經濟股換馬未完 透視中港美 - 內銀交足功課 高息繼續收 2021/03/29 內銀交足功課 高息繼續收 台股 A股 港股 美滙指數 恒生指數 通脹 新台幣 人民幣 日圓 美滙