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拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章

國際 07:25 2021/04/01

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還記得美國總統拜登（Joe Biden）上月與國家主席習近平通電話後，與參議員會晤時提及與習的通話，指中國鐵路發展迅速，若美國不行動，中國將「吃掉我們的午餐（eat our lunch，美國俚語，即擊敗我們）」。言猶在耳，拜登坐言起行，宣布推出總值逾2萬億美元的超巨型基建投資方案。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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