拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 國際 07:25 2021/04/01 分享： 還記得美國總統拜登（Joe Biden）上月與國家主席習近平通電話後，與參議員會晤時提及與習的通話，指中國鐵路發展迅速，若美國不行動，中國將「吃掉我們的午餐（eat our lunch，美國俚語，即擊敗我們）」。言猶在耳，拜登坐言起行，宣布推出總值逾2萬億美元的超巨型基建投資方案。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 2021/03/31 拜登加稅搞基建 民主黨竟是最大阻力 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 2021/03/30 智利防疫鬆懈確診飈 科興疫苗反成代罪羊 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 2021/03/29 蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 財政政策 基建 政治 經濟 麥康奈爾 特朗普 拜登 美國共和黨 美國民主黨