一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 名家專欄 21:42 2021/03/31 分享： 近月二手樓市交投十分活躍，以將軍澳區為例，3月份全月錄得逾500宗買賣，是近9年最旺的一個月，其實同區租務市場走勢更加強勁，全月逾540宗租務成交，單計日出康城LP6便有近140宗租務，反映將軍澳社區愈來愈成熟，無論租售市場均有自身區內客捧場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 中央促解大城市青年住房難 由租賃供應埋手 2021/03/24 中央促解大城市青年住房難 由租賃供應埋手 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 最新專欄文章 豪宅升溫實火多於虛火 2021/03/30 豪宅升溫實火多於虛火 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 樓市分析 - 納米樓重拾上升動力 2021/03/25 納米樓重拾上升動力 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 物業出租 都會駅 Metro Town 日出康城 康城 THE LOHAS