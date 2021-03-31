一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？

近月二手樓市交投十分活躍，以將軍澳區為例，3月份全月錄得逾500宗買賣，是近9年最旺的一個月，其實同區租務市場走勢更加強勁，全月逾540宗租務成交，單計日出康城LP6便有近140宗租務，反映將軍澳社區愈來愈成熟，無論租售市場均有自身區內客捧場。

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