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一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？

名家專欄 21:42 2021/03/31

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近月二手樓市交投十分活躍，以將軍澳區為例，3月份全月錄得逾500宗買賣，是近9年最旺的一個月，其實同區租務市場走勢更加強勁，全月逾540宗租務成交，單計日出康城LP6便有近140宗租務，反映將軍澳社區愈來愈成熟，無論租售市場均有自身區內客捧場。

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欄名 : 樓市分析

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