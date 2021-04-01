亞股首季賺價蝕滙 次季翻盤難

港股昨首季結算，全日反覆偏軟，恒指首季累升不足半成，表現無甚驚喜。惟相對日、韓及A股區內主要股市，經滙率調整後首季呈實際負回報，港股實際回報已排名亞洲股市前列，只遜於台灣及新加坡。

港股今年初開局理想，

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