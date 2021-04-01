尚瓏定價考驗市場承接力 名家專欄 14:00 2021/04/01 分享： 西營盤尚瓏首張價單，開價創同區新高，雖然近日一手樓多個項目均錄得高價成交，但樓市亦有隱憂，故今次定價亦能考驗市場的承受能力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤按揭方法各出奇謀 2021/03/06 新盤按揭方法各出奇謀 新盤餘貨銷售有玄機 2021/03/10 新盤餘貨銷售有玄機 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 最新專欄文章 專家樓論 - 一手豪宅 最緊要你落注 今日 一手豪宅 最緊要你落注 專家樓論 - 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 2021/03/31 二手交投報復式反彈 第二季可持續? 專家樓論 - 新香港人真內地客 入市港樓？ 2021/03/31 新香港人真內地客 入市港樓？ 專家樓論 - 寫字樓空置創新高 疫情緩亦難望轉勢 2021/03/30 寫字樓空置創新高 疫情緩亦難望轉勢 專家樓論 - 抗疫一年 哪類物業跑出？ 2021/03/30 抗疫一年 哪類物業跑出？ 發展商 一手市場 樓價 富豪 西營盤 尚瓏