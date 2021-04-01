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尚瓏定價考驗市場承接力

名家專欄 14:00 2021/04/01

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西營盤尚瓏首張價單，開價創同區新高，雖然近日一手樓多個項目均錄得高價成交，但樓市亦有隱憂，故今次定價亦能考驗市場的承受能力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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