  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (週四) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？

名家專欄 10:00 2021/04/01

分享：

廢除了達17年的租務管制，終於以「劏房租管」形式重臨，今次擬定的條款「頗辣」，不但限租金加幅，甚至在跌市的時候，「焗」業主減租，相信會影響不少投資者買舊樓「劏樓」收租的意慾。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

抗疫一年 哪類物業跑出？
2021/03/30
抗疫一年 哪類物業跑出？
私宅空置率升 包租公冇運行?
2021/03/28
私宅空置率升 包租公冇運行?
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
2021/03/31
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？

最新專欄文章

一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
2021/03/31
一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？
豪宅升溫實火多於虛火
2021/03/30
豪宅升溫實火多於虛火
港島南新盤隨時出現開放式新高？
2021/03/29
港島南新盤隨時出現開放式新高？
樓市分析 - 納米樓重拾上升動力
2021/03/25
納米樓重拾上升動力
疫下商舖租戶大執位
2021/03/24
疫下商舖租戶大執位
物業出租 香港 劏房

下一篇文章

梁振英料做選委總召集人 不參選特首？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版