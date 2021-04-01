租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 名家專欄 10:00 2021/04/01 分享： 廢除了達17年的租務管制，終於以「劏房租管」形式重臨，今次擬定的條款「頗辣」，不但限租金加幅，甚至在跌市的時候，「焗」業主減租，相信會影響不少投資者買舊樓「劏樓」收租的意慾。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 抗疫一年 哪類物業跑出？ 2021/03/30 抗疫一年 哪類物業跑出？ 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 2021/03/31 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 最新專欄文章 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 2021/03/31 一季1350宗租務 為何租客情迷將軍澳？ 豪宅升溫實火多於虛火 2021/03/30 豪宅升溫實火多於虛火 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 樓市分析 - 納米樓重拾上升動力 2021/03/25 納米樓重拾上升動力 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 物業出租 香港 劏房